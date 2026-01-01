Soundtracks & musicals

71 playlist(s)

Epic Film Scores

Epic Film Scores
Soundtrack Hits

Soundtrack Hits
Contemporary Musical Hits

Contemporary Musical Hits
Iconic Horror Movie Scores

Iconic Horror Movie Scores
Broadway's Biggest Hits

Broadway's Biggest Hits
Songs From Animated Movies

Songs From Animated Movies
Presenting John Williams

Presenting John Williams
Tarantino Movie Hits

Tarantino Movie Hits
21st Century Disney

21st Century Disney
SCENE ON

SCENE ON
Best Scene Korean Drama OST

Best Scene Korean Drama OST
Cinematic Ambience

Cinematic Ambience
All Grown Up

All Grown Up
Presenting Hans Zimmer

Presenting Hans Zimmer
OPM Soundtrack

OPM Soundtrack
Brand New Korean OST

Brand New Korean OST
Hi-Scores

Hi-Scores
Oscar-Winning Songs

Oscar-Winning Songs
The World of James Bond

The World of James Bond
Death Rattles

Death Rattles
Halftime Performers Through The Years

Halftime Performers Through The Years
Musica de peliculas

Musica de peliculas

980 views

Movies

Movies

14K views

Movie Magic

Movie Magic

1.1K views

October walk out

October walk out

18K views

Disney

Disney

39K views

summer playlist

summer playlist

77K views

Best of Broadway

Best of Broadway

59K views

Common Musical Knowledge

Common Musical Knowledge

111K views

Movie songs

Movie songs

30K views

kids songs

kids songs

17K views

자기전

자기전

195 views

Instrumental Pt. 3: Piecefull

Instrumental Pt. 3: Piecefull

1.2K views

Soundtrack

Soundtrack

1K views

Beats

Beats

700 views

James bond

James bond

340 views

Favorites - Soft Instrumental

Favorites - Soft Instrumental

604 views

Tarantino Style

Tarantino Style

970 views

드라마

드라마

6.8K views

도요한

도요한

1.7K views

Movies Soundtrack

Movies Soundtrack

11K views

Из фильмов

Из фильмов

12K views

Musicals

Musicals

872 views

de todo un poco englishh

de todo un poco englishh

12K views

Grammy Songs of the Year (1959-Present)

Grammy Songs of the Year (1959-Present)

155 views

School music

School music

798 views

Mellow'ish good tunes

Mellow'ish good tunes

683 views

DND Creepy Atmosphere

DND Creepy Atmosphere

1.3K views

Almost Prime

Almost Prime

416 views

Commute sa Umaga

Commute sa Umaga

866 views

Family Movie Hits

Family Movie Hits

26K views

Disney

Disney

110K views

Pool Party: Summer Hype Songs! (2026 Original Soundtrack)

Pool Party: Summer Hype Songs! (2026 Original Soundtrack)

347 views

[My] Instrumentals

[My] Instrumentals

462 views

드라마

드라마

229 views

드라마 OST

드라마 OST

900 views

Broadway Music Bingo

Broadway Music Bingo

367 views

Tarantino Movies

Tarantino Movies

8.9K views

James Bond

James Bond

1.3K views

Halloween

Halloween

14K views

요새 듣는 노래

요새 듣는 노래

262 views

summer

summer

116 views

Broadway Belting

Broadway Belting

134K views

Workout Time!

Workout Time!

32K views

Grammy Award For Song of the Year (Winners)

Grammy Award For Song of the Year (Winners)

715 views

Emotional piano

Emotional piano

652 views

Book reading

Book reading

396 views

Disney

Disney

88K views

poppy's party playlist

poppy's party playlist

107K views

Favorite Disney Songs

Favorite Disney Songs

1.4K views

OPM

OPM

17K views