R&B & soul

125 playlist(s)

Neo Soul Essentials

Neo Soul Essentials
Chill R&B

Chill R&B
Endless R&B Throwbacks

Endless R&B Throwbacks
I'm a Flirt

I'm a Flirt
Soothing Soul

Soothing Soul
Essential '90s R&B

Essential '90s R&B
Feel-Good R&B Vibes

Feel-Good R&B Vibes
New R&B

New R&B
R&B Party

R&B Party
Acoustic Soul

Acoustic Soul
'90s Slow Jams

'90s Slow Jams
Cuffin' Season

Cuffin' Season
Feel-Good Hip Hop and R&B

Feel-Good Hip Hop and R&B
Sunshine Soul

Sunshine Soul
Groove On

Groove On
'90s R&B

'90s R&B
'90s R&B Party

'90s R&B Party
Calm Night Drive Korean Ballad/R&B

Calm Night Drive Korean Ballad/R&B
Neo-Soul Revival

Neo-Soul Revival
Dip It Low: '00s R&B Party

Dip It Low: '00s R&B Party
Biggest R&B Hits

Biggest R&B Hits
Afro R&B Wave

Afro R&B Wave
'80s R&B + Soul

'80s R&B + Soul
Incense & Tea

Incense & Tea
'00s Vibes Only

'00s Vibes Only
Never-Ending Slow Jams

Never-Ending Slow Jams
Running On R&B

Running On R&B
Brown Sugar: New Collabs

Brown Sugar: New Collabs
Motown in the '70s

Motown in the '70s
Motown Dance Party

Motown Dance Party
R&B Party-Starters

R&B Party-Starters
No Diggity: Chill '90s Rap and R&B

No Diggity: Chill '90s Rap and R&B
End of the Road: Classic R&B Breakup

End of the Road: Classic R&B Breakup
Classic Sunshine Soul

Classic Sunshine Soul
Pop R&B Jams

Pop R&B Jams
Cloudy Day R&B

Cloudy Day R&B
'00s R&B

'00s R&B
OPM R&B Soul

OPM R&B Soul
R&B love

R&B love

'00s R&B Chill

'00s R&B Chill
Brand New Korean R&B

Brand New Korean R&B
'60s R&B + Soul

'60s R&B + Soul

Essential '80s R&B

Essential '80s R&B
Late-Night Rendezvous

Late-Night Rendezvous
Sing-Along Soul

Sing-Along Soul
'80s Slow Jams

'80s Slow Jams
Boy, Bye

Boy, Bye
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Highline: Today's R&B Hits

Highline: Today's R&B Hits
Funk & Soul Power

Funk & Soul Power
'10s R&B

'10s R&B
50 Shades of R&B

50 Shades of R&B
Sweet Soul Revival

Sweet Soul Revival

Vibes on Deck

Vibes on Deck
Today's R&B Christmas

Today's R&B Christmas
R&B Blueprints

R&B Blueprints
Shea Butter Groove

Shea Butter Groove
Chill Korean Hip-Hop/R&B

Chill Korean Hip-Hop/R&B
'10s Korean R&B

'10s Korean R&B
Soul Made in Philly

Soul Made in Philly

Essential Motown Hits

Essential Motown Hits
New & Timeless Soul Hits

New & Timeless Soul Hits
Heartbreak R&B

Heartbreak R&B
R&B Japan

R&B Japan
Kings of R&B

Kings of R&B
'10s Adult R&B

'10s Adult R&B
SAY NO MORE: Rap + R&B Hits

SAY NO MORE: Rap + R&B Hits
Cloud Nine R&B

Cloud Nine R&B
'10s R&B Chill

'10s R&B Chill
Feel Good Korean Hip-Hop/R&B

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B
UK R&B Hits 2025

UK R&B Hits 2025
Esensi R&B

Esensi R&B
R&B Hits 2022

R&B Hits 2022
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
Christian R&B

Christian R&B
힙합 혹시 좋아해?

힙합 혹시 좋아해?

19K views

日本 節奏藍調

日本 節奏藍調

895 views

now playing

now playing

1K views

Listening

Listening

2.9K views

Women of Motown

Women of Motown

425 views

shower feel good songs

shower feel good songs

312 views

90s and 2000s hits

90s and 2000s hits

260K views

R&B Vibes

R&B Vibes

16K views

Just my vibe

Just my vibe

588 views

힙합

힙합

664 views

Christmas Day 2023

Christmas Day 2023

160 views

Taylor Made

Taylor Made

761 views

All the things i wanna tell you

All the things i wanna tell you

368 views

Worship my

Worship my

261 views

Motor City Hits

Motor City Hits

2.4K views

Old school

Old school

1.2K views

Ladies.

Ladies.

3K views

Soulful session

Soulful session

1.5K views

Trucker 60s

Trucker 60s

1.6K views

Oldies

Oldies

47K views

Motown Hits in the '70s - Motown 1970s Greatest Hits

Motown Hits in the '70s - Motown 1970s Greatest Hits

81K views

Safe

Safe

3.4K views

Motown 70 s

Motown 70 s

14K views

neo soul

neo soul

397 views

러브러브

러브러브

2K views

밤에 듣고 싶은 노래

밤에 듣고 싶은 노래

6.7K views

Recent R&B Jams

Recent R&B Jams

7.6K views

R&B

R&B

22K views

indo chill

indo chill

152 views

この街はラブソングでできている

この街はラブソングでできている

942 views

Now that’s a creamer!

Now that’s a creamer!

243 views

Gospel

Gospel

561 views

Early 2000

Early 2000

96K views

90s Rhythm & Blues

90s Rhythm & Blues

3.8K views

Lover's Playlist

Lover's Playlist

159 views

Mood Music

Mood Music

518 views

Nostalgic

Nostalgic

45K views

Cool RNB

Cool RNB

957 views

60s 70s 80s Soul R&B

60s 70s 80s Soul R&B

38K views

The Wake Up Lunes

The Wake Up Lunes

18K views

R&B

R&B

218 views

Eddie's music

Eddie's music

2.5K views

fall play mix #53. YouTube edition (2025)

fall play mix #53. YouTube edition (2025)

103 views

romântica

romântica

1K views

Soul Vibes

Soul Vibes

9K views

Old School Slow Jams(70’s)

Old School Slow Jams(70’s)

12K views

My Stream Mix

My Stream Mix

1.6K views

Upbeat

Upbeat

445 views

Slow vibes

Slow vibes

797 views

OPM collection

OPM collection

10K views