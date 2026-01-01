Mandopop & cantopop

81 playlist(s)

Mando Flow

Mando Flow
Canto Flow

Canto Flow
Mellow Mandopop Ballad

Mellow Mandopop Ballad
Feel-Good Mandopop

Feel-Good Mandopop
Turn Up! Mandopop Hip-Hop

Turn Up! Mandopop Hip-Hop
Energy Boost Mandopop Hip-Hop

Energy Boost Mandopop Hip-Hop
Mellow Mandopop Indie/Folk

Mellow Mandopop Indie/Folk
Feel-Good Mandopop Indie

Feel-Good Mandopop Indie
Mandopop Dance Music for Working out

Mandopop Dance Music for Working out
Mandopop Rock'n Roll

Mandopop Rock'n Roll
Easy-listen Mandopop

Easy-listen Mandopop
Warm-hearted Mandopop Ballad

Warm-hearted Mandopop Ballad
Mandopop Dance Party

Mandopop Dance Party
Best of 70s Mandopop

Best of 70s Mandopop
The Hits: 80s Mandopop

The Hits: 80s Mandopop
The Hits: 90s Mandopop

The Hits: 90s Mandopop
The Hits: 00s Mandopop

The Hits: 00s Mandopop
Refreshing Hong Kong Music

Refreshing Hong Kong Music
Hong Kong High-Energy Music

Hong Kong High-Energy Music
Energy Boost Hong Kong Hip-Hop

Energy Boost Hong Kong Hip-Hop
Feel-Good Hong Kong Indie

Feel-Good Hong Kong Indie
Mellow Hong Kong Ballad

Mellow Hong Kong Ballad
Canto Love Songs

Canto Love Songs
All Time Cantopop Hits

All Time Cantopop Hits
Best of 70s Cantopop

Best of 70s Cantopop
The Hits: 80s Cantopop

The Hits: 80s Cantopop
The Hits: 90s Cantopop

The Hits: 90s Cantopop
The Hits: 00s Cantopop

The Hits: 00s Cantopop
All Time Mandopop Hits

All Time Mandopop Hits
Cantopop Hits 2025

Cantopop Hits 2025
Mandopop Hits 2025

Mandopop Hits 2025
80s Chinese songs

80s Chinese songs

97K views

80年代粤歌

80年代粤歌

16K views

我的情歌年代

我的情歌年代

40K views

華語抒情

華語抒情

25K views

Canto Pop New

Canto Pop New

216 views

90’s2000’s情歌

90’s2000’s情歌

1.6K views

Cantopop 2025

Cantopop 2025

79K views

老歌曲

老歌曲

6.5K views

Favorite- Cantonese

Favorite- Cantonese

888 views

Favourite HK 90s

Favourite HK 90s

457K views

香港派對

香港派對

2.1K views

2001流行歌曲

2001流行歌曲

923 views

1980國語歌曲

1980國語歌曲

8.6K views

最新音樂

最新音樂

2.1K views

一夜一夜一夜

一夜一夜一夜

610 views

新粤语流行

新粤语流行

794 views

C-Pop Smooth Flow: R&B & Vibes 🌊✨

C-Pop Smooth Flow: R&B & Vibes 🌊✨

4.7K views

華語金曲

華語金曲

488 views

冷門歌曲

冷門歌曲

182 views

台灣假日金曲精選

台灣假日金曲精選

392 views

輕柔華語音樂

輕柔華語音樂

51K views

listen

listen

600 views

日常音樂

日常音樂

1.6K views

Queen

Queen

2.2K views

1980s

1980s

163K views

香港歌

香港歌

6.6K views

Mandarin Oldies

Mandarin Oldies

216K views

华语流行曲

华语流行曲

1.3K views

80年代女歌手

80年代女歌手

29K views

Cantonese songs

Cantonese songs

17K views

香港千禧年代金曲

香港千禧年代金曲

539 views

華語舞曲

華語舞曲

33K views

Game

Game

225 views

Drive

Drive

930 views

Rap

Rap

531 views

大學時聽的歌

大學時聽的歌

6.9K views

流行音乐榜

流行音乐榜

20K views

粵語 經典金曲

粵語 經典金曲

68K views

2025 Canton playlist

2025 Canton playlist

3.6K views

喜歡的歌

喜歡的歌

719 views

好聽華語歌曲

好聽華語歌曲

22K views

80金曲

80金曲

13K views

放輕鬆華語

放輕鬆華語

2.1K views

香港Disco

香港Disco

3.2K views

Those Songs in Those Years 那些年那些歌：1996-1999

Those Songs in Those Years 那些年那些歌：1996-1999

120K views

ChinesePop

ChinesePop

33K views

Cantopop 2026

Cantopop 2026

69K views

Mandarin Best Duet Songs

Mandarin Best Duet Songs

187 views

Background music

Background music

87K views

華語健身音樂

華語健身音樂

1.2K views