J-Pop

73 playlist(s)

JAPANIQUE

JAPANIQUE
J-Hits!

J-Hits!
Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
Teen J-Pop

Teen J-Pop
ドラマ曲お気に入り

ドラマ曲お気に入り

875 views

人気

人気

21K views

70年代ヒット歌謡

70年代ヒット歌謡

53K views

ノリノリ邦楽

ノリノリ邦楽

1.2K views

はなぴよ

はなぴよ

1.1K views

80年代

80年代

1.9K views

好き

好き

7.7K views

かえで

かえで

633 views

運転中に聴くな

運転中に聴くな

20K views

姫ビック

姫ビック

62K views

90年代

90年代

4K views

2026のライブラリ

2026のライブラリ

400 views

マイベスト

マイベスト

3.5K views

アイナ

アイナ

241 views

春ドラマ

春ドラマ

418 views

アニソン

アニソン

22K views

カラオケ歌いたい曲

カラオケ歌いたい曲

405 views

2025年ハマった曲

2025年ハマった曲

1.2K views

2026年アニメ主題歌

2026年アニメ主題歌

6.4K views

幸せいっぱい

幸せいっぱい

116 views

1970年代

1970年代

7.2K views

最高の曲

最高の曲

46K views

お気に入り

お気に入り

316 views

ジュピット選曲

ジュピット選曲

8.4K views

ドライブ

ドライブ

38K views

好きな曲

好きな曲

129 views

J-ポップ

J-ポップ

14K views

いい曲

いい曲

257 views

聴きたい曲

聴きたい曲

166 views

チェンソーマン爆弾

チェンソーマン爆弾

1.4K views

カラオケ2 歌えない

カラオケ2 歌えない

4.6K views

大好きな曲

大好きな曲

319 views

アイドル

アイドル

722 views

青春ベスト

青春ベスト

19K views

My Best Japanese Anime Songs in Spring of 2026

My Best Japanese Anime Songs in Spring of 2026

433 views

オススメ

オススメ

2.7K views

プレイリスト

プレイリスト

20K views

懐かしい曲

懐かしい曲

121K views

朝のモチベ上がる

朝のモチベ上がる

791 views

カラオケ

カラオケ

512 views

好きな曲

好きな曲

164 views

おちつく

おちつく

1.7K views

お気に入り

お気に入り

5.1K views

最新曲

最新曲

439 views

最新ドラマ主題歌

最新ドラマ主題歌

549K views

カラオケ

カラオケ

378 views

70年代

70年代

5.6K views

アイドル

アイドル

489 views

2025年ノリがよいやつ

2025年ノリがよいやつ

26K views

おきに

おきに

2.4K views