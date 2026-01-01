Folk & acoustic

87 playlist(s)

Essential Folk

Essential Folk
Essential Bluegrass

Essential Bluegrass
Traditional Bluegrass

Traditional Bluegrass
Daughters of Folk

Daughters of Folk
Acoustic Covers of Love Songs

Acoustic Covers of Love Songs
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Acoustic Pop

Acoustic Pop
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Campfire Classics

Campfire Classics
Acoustic Singer-Songwriters

Acoustic Singer-Songwriters
Singer-Songwriter Classics

Singer-Songwriter Classics
Peaceful Singer-Songwriter

Peaceful Singer-Songwriter

Harvest Moon

Harvest Moon
Traditional Celtic Folk

Traditional Celtic Folk
Presenting Bob Dylan

Presenting Bob Dylan
Contemporary Classical Guitar

Contemporary Classical Guitar
Rustic Ramble

Rustic Ramble
The New Roots

The New Roots
Soca Now

Soca Now
Hawaiian Folk

Hawaiian Folk
Farm to Table

Farm to Table
Romantic Boleros

Romantic Boleros
Ambiente Acústico

Ambiente Acústico
Folklore from Argentina

Folklore from Argentina
Argentinian Tango

Argentinian Tango
Gujarati Folk

Gujarati Folk
Rajasthani Folk

Rajasthani Folk
Kollywood Kuthu

Kollywood Kuthu
Bollywood Folk

Bollywood Folk
OPM Folk

OPM Folk
OPM Acoustic

OPM Acoustic
Acoustic Thai Pop

Acoustic Thai Pop
Ukrainian Folk

Ukrainian Folk
Acoustic Japan

Acoustic Japan
쉼온

쉼온
MEMLEKET Turkish Folk

MEMLEKET Turkish Folk
Acoustic Hibernation

Acoustic Hibernation
Tagalog accoustic

Tagalog accoustic

47K views

Morning pick me up

Morning pick me up

2K views

argentina

argentina

4.6K views

Travel - Gujarati- Rest of the day

Travel - Gujarati- Rest of the day

2.2K views

2026년 여름

2026년 여름

478 views

The secret life of Amir Saemi

The secret life of Amir Saemi

498 views

Easy Listening

Easy Listening

217 views

Heart of the Woods

Heart of the Woods

5.2K views

Awesome Folk 60’s

Awesome Folk 60’s

9.3K views

Appalachian Hobbit Adventures

Appalachian Hobbit Adventures

1.1K views

Pop

Pop

48K views

2025 Tamil

2025 Tamil

42K views

Hindi

Hindi

106 views

Dar’s Playlist

Dar’s Playlist

1K views

ชิวๆ 2023

ชิวๆ 2023

469 views

Chill

Chill

4.2K views

Українскі пісні

Українскі пісні

14K views

Songs to walk to in a nice park

Songs to walk to in a nice park

320 views

Gentle mornings

Gentle mornings

546 views

Folklore

Folklore

1.5K views

Tanguitos del viejo

Tanguitos del viejo

158K views

Maria

Maria

1K views

morning song

morning song

147K views

Bollywood

Bollywood

19K views

маріічка

маріічка

175 views

ฟังสบาย

ฟังสบาย

91K views

Mega chill playlist

Mega chill playlist

427 views

Great chill mix

Great chill mix

34K views

Vibe

Vibe

995 views

소소한 일상

소소한 일상

2.6K views

Viaje tranqui español

Viaje tranqui español

1.3M views

Boleros de mi vida

Boleros de mi vida

448 views

Hopeless romantic

Hopeless romantic

29K views

Acoustic dinner music

Acoustic dinner music

491 views

Mellow Tunes

Mellow Tunes

1.1K views

Oldies But Goodies

Oldies But Goodies

7.4K views

Sonic flow

Sonic flow

136 views

Pub music

Pub music

684 views

Chilled drive

Chilled drive

27K views

काली राजस्थानी

काली राजस्थानी

192K views

70s Vibe

70s Vibe

575 views

Українські-класичні

Українські-класичні

1.3K views

Tangos para saborear el amor y la nostalgia

Tangos para saborear el amor y la nostalgia

61K views

차트

차트

582 views

เพลงรัก

เพลงรัก

77K views

Música 2025

Música 2025

1.8K views

Current

Current

422 views

Birth - Chill

Birth - Chill

287 views

まったり聴く歌

まったり聴く歌

833 views

Hold you Dear

Hold you Dear

394 views