Blues

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Blues Instrumentals

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Roots of blues

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The Roots of Rock & Roll

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Vintage Blues Reworked

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The New Roots

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Late Night Blues

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Jazz Feels the Blues

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Blues Barbecue

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Blues Remedy

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The Power of Classical Blues

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Classic Chicago Blues

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Electric Blues

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Funky Heavy Blues

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Finnes det en perfekt liste?

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Patty Blues

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Blues BBQ Playlist

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Chicago blues

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slow blues

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Country Blues Rock

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blues funk

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Funky Blues

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카피하고 싶은 재즈

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My Blues

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old school blues

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Return to Sender

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Blues

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old blues

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키타 블루스

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ブルース・セッションの定番15曲

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хиты блюз

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blues rock

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we can make it

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Songs of the 50s

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Blues

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louisiana blues

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some more blues

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'22 Blues

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TOP rhythm and blues

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1957 R&B Songs

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blues stripper bar

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Прикольний блюз

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Best of jazz

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Heavy Blues

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Mississippi Delta

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Rock

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soul songs

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Blues kinda heavy

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blues to save the soul

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coup de Blues

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blues jazz

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Best Blues

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Heavy blues

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Blues Jam

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Blues

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Colored Spade Compilation

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재즈명곡

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Блюз интрументальный

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Rock 'N' Roll Era 1957

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Jazz Blues

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이것이 재즈

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Otis rush blues rock

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30 Middle Songs for trainings and joy

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Blues Radio

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