Arabic

122 playlist(s)

Khaleeji Marra

Khaleeji Marra
Aywa Araby

Aywa Araby
Arabs Abroad

Arabs Abroad
Tarab

Tarab
Shkad Iraqi

Shkad Iraqi
Gamed

Gamed
All Time Egyptian Hits

All Time Egyptian Hits
Fresh Arabic

Fresh Arabic
All Time Khaleeji Hits

All Time Khaleeji Hits
Levant Hotlist

Levant Hotlist
All Time Iraqi Hits

All Time Iraqi Hits

All Time Arabic Hits

All Time Arabic Hits
Fresh Egyptian

Fresh Egyptian
عربي RAP

عربي RAP
Fresh Khaleeji

Fresh Khaleeji
Maghreb Hotlist

Maghreb Hotlist
Egyptian Rap

Egyptian Rap
Arabic On Repeat

Arabic On Repeat
Fresh Iraqi

Fresh Iraqi
El Zaman El Gameel

El Zaman El Gameel
Sheilat

Sheilat
Mahraganat

Mahraganat
Maghreb Rap

Maghreb Rap
Arabic EDM Anthems

Arabic EDM Anthems
Khaleeji On Repeat

Khaleeji On Repeat
Fresh Mahraganat

Fresh Mahraganat
Iraqi On Repeat

Iraqi On Repeat
Nostalgic Oldies

Nostalgic Oldies
Arabic Hits 2021

Arabic Hits 2021
All Time Lebanese Hits

All Time Lebanese Hits
Egyptian On Repeat

Egyptian On Repeat
Ketha Saudi

Ketha Saudi
Arabic Love Songs

Arabic Love Songs
Egyptian Rap Essentials

Egyptian Rap Essentials
'10s Iraqi

'10s Iraqi
'00s Arabic Sing-along Anthems

'00s Arabic Sing-along Anthems
All Time Maghreb Hits

All Time Maghreb Hits
Jalsat

Jalsat
Egyptian Hits 2021

Egyptian Hits 2021
Your Morning Coffee

Your Morning Coffee
Khaleeji Love Songs

Khaleeji Love Songs
Dabkeh Party Starters

Dabkeh Party Starters
'90s Arabic Sing-along Anthems

'90s Arabic Sing-along Anthems
Iraqi Love Songs

Iraqi Love Songs
'10s Egyptian

'10s Egyptian
Feel Good Arabic

Feel Good Arabic
'10s Khaleeji

'10s Khaleeji
Egyptian '00s

Egyptian '00s
Rai

Rai
Arabic Workout

Arabic Workout
'80s Arabic Sing-along Anthems

'80s Arabic Sing-along Anthems
Iraqi Feel Good

Iraqi Feel Good
Egyptian '90s

Egyptian '90s
Khaleeji '00s

Khaleeji '00s
Party Arabic Style

Party Arabic Style
Afro Arabic

Afro Arabic
Egyptian '80s

Egyptian '80s
Khaleeji '90s

Khaleeji '90s

Arabic Rap Royalty

Arabic Rap Royalty
Iraqi Sad Songs

Iraqi Sad Songs
Instrumental Arabic

Instrumental Arabic
Nour el Ain

Nour el Ain
Lebanese Hits 2021

Lebanese Hits 2021
Khaleeji '80s

Khaleeji '80s
Saddest Arabic Songs of All Time

Saddest Arabic Songs of All Time
El Gai Ahla

El Gai Ahla
Belly Dancing Anthems

Belly Dancing Anthems
Iraqi Party

Iraqi Party
Hala Amreeka

Hala Amreeka
Khaleeji Sad

Khaleeji Sad
Qahwa Sada

Qahwa Sada
Egyptian Party Starters

Egyptian Party Starters
romantic list

romantic list

61K views

مفضّلة

مفضّلة

83K views

غداره

غداره

1.7K views

الاسكندريه

الاسكندريه

736 views

خليجي

خليجي

926 views

مرزمن

مرزمن

22K views

Arabic

Arabic

181 views

خطر خطر

خطر خطر

339K views

عراقي

عراقي

1.2M views

ابو صلاح

ابو صلاح

128K views

قائمتي

قائمتي

211K views

90’s songs

90’s songs

2.6K views

راب بوووووم

راب بوووووم

33K views

Lebanon 2025

Lebanon 2025

854 views

اكشن

اكشن

377 views

رقص

رقص

630K views

بريميم

بريميم

2.5K views

موسيقى من إيلينا في مصر

موسيقى من إيلينا في مصر

6.3K views

طرب خليجي من الله

طرب خليجي من الله

26K views

شيلة

شيلة

657K views

عراقي

عراقي

420 views

قديم حلو

قديم حلو

175K views

Cours de danse

Cours de danse

574 views

اغاني

اغاني

46K views

مزاج بويعقوب المنيع

مزاج بويعقوب المنيع

229 views

Arabic aşko

Arabic aşko

483 views

Chill

Chill

686 views

Saveur Orientale

Saveur Orientale

1.1K views

best of

best of

947 views

اغاني حب خليجيه

اغاني حب خليجيه

129K views

لانتي

لانتي

367 views

تراب التراب

تراب التراب

905 views

Arab

Arab

1.3K views

خليجي

خليجي

48K views

عيد ميلادي

عيد ميلادي

1K views

Party

Party

37K views

تسعينات

تسعينات

6.7K views

اغاني مثقفين

اغاني مثقفين

2.6K views

Arabic Levant mix

Arabic Levant mix

12K views

حاتم

حاتم

4.4K views

Arabic 2025-2026

Arabic 2025-2026

599 views

كوكتيل مغربي

كوكتيل مغربي

550K views

تسعيناتي

تسعيناتي

59K views

منوعات

منوعات

2.6K views

90s

90s

736 views

متكبرة

متكبرة

236K views

North African hits

North African hits

30K views

Arabic song

Arabic song

16K views

Playlist 01

Playlist 01

42K views

2026 Arabic fav

2026 Arabic fav

541 views