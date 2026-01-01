African
75 playlist(s)
Party
129 views
Amapiano
4.3K views
International
144 views
nostalgic african music
4.4K views
Reggae songs
46K views
Stephen 003
1K views
Birthday Celebration
11K views
Nigerian
1.8K views
old Nigeria hits
8.6K views
Diamond latest
376 views
AmaPiano (2025)
817 views
Chill Amapiano
4.8K views
Latest 2025
32K views
Nigeria
683 views
Feel Good
485 views
fresh naija
923 views
La playlist du cœur ❤️
43K views
Afrobeat
2.3K views
Good old times
4.4K views
Amapiano
3.3K views
Lucky Dube
16K views
2026 Playlist
243 views
Sam hot music 2023
2K views
Afro beats
1.3K views
Discover
36K views
Vibes
582 views
Soft Naija
1.6K views
old school Nigeria
7.1K views
9ja Old school
8.4K views
Afro 2026
731 views
Piano SA
1.2K views
Amapiano/afrohouse
35K views
Afrobeats with Juju & Fuji Vibes
709 views
besoin
293 views
my music p
81K views
Party Vybez
17K views
Good hit
18K views
Afrobeats 2010+
471 views
Reggae
41K views
Amapiano
2.4K views
hustle vibe
257K views
piano piano
2.9K views
dera party
303 views
shower feel good songs
312 views
For the Love of music
158 views
Barça African Connect
156 views
afro-american vibes
556 views
Highlife
202 views
Throwback signature
265 views