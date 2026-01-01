African

75 playlist(s)

Owambe

Owambe
The Hits: 80s & Beyond Nigeria

The Hits: 80s & Beyond Nigeria
Naija 2010s Hits

Naija 2010s Hits
Naija Central

Naija Central
Afrobeats Party

Afrobeats Party
C'est Makossa

C'est Makossa
Top Afropop

Top Afropop
Classic Afro Reggae

Classic Afro Reggae
Afrobeats Now

Afrobeats Now
Amapiano Essence

Amapiano Essence
Eastern Flavour

Eastern Flavour
Afropoppin'

Afropoppin'
Throwback Mzansi

Throwback Mzansi
Amapiano Hits 2025

Amapiano Hits 2025
AmaPiano Trip

AmaPiano Trip
Afrobeats Hits 2025

Afrobeats Hits 2025
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Afropop Hits 2025

Afropop Hits 2025
Afro-Piano Gbedu

Afro-Piano Gbedu
Afro-House Sensations

Afro-House Sensations
Amapiano Hits 2024

Amapiano Hits 2024
Amapiano Hits of 2023

Amapiano Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023
Throwback Naija Party

Throwback Naija Party
Global Collabs Hotlist

Global Collabs Hotlist
Party

Party

129 views

Amapiano

Amapiano

4.3K views

International

International

144 views

nostalgic african music

nostalgic african music

4.4K views

Reggae songs

Reggae songs

46K views

Stephen 003

Stephen 003

1K views

Birthday Celebration

Birthday Celebration

11K views

Nigerian

Nigerian

1.8K views

old Nigeria hits

old Nigeria hits

8.6K views

Diamond latest

Diamond latest

376 views

AmaPiano (2025)

AmaPiano (2025)

817 views

Chill Amapiano

Chill Amapiano

4.8K views

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

116K views

Latest 2025

Latest 2025

32K views

Nigeria

Nigeria

683 views

Feel Good

Feel Good

485 views

fresh naija

fresh naija

923 views

La playlist du cœur ❤️

La playlist du cœur ❤️

43K views

Afrobeat

Afrobeat

2.3K views

Good old times

Good old times

4.4K views

Amapiano

Amapiano

3.3K views

Lucky Dube

Lucky Dube

16K views

2026 Playlist

2026 Playlist

243 views

Sam hot music 2023

Sam hot music 2023

2K views

Afro beats

Afro beats

1.3K views

Discover

Discover

36K views

Vibes

Vibes

582 views

Soft Naija

Soft Naija

1.6K views

old school Nigeria

old school Nigeria

7.1K views

9ja Old school

9ja Old school

8.4K views

Afro 2026

Afro 2026

731 views

Piano SA

Piano SA

1.2K views

Amapiano/afrohouse

Amapiano/afrohouse

35K views

Afrobeats with Juju & Fuji Vibes

Afrobeats with Juju & Fuji Vibes

709 views

besoin

besoin

293 views

my music p

my music p

81K views

Party Vybez

Party Vybez

17K views

Good hit

Good hit

18K views

Afrobeats 2010+

Afrobeats 2010+

471 views

Reggae

Reggae

41K views

Amapiano

Amapiano

2.4K views

hustle vibe

hustle vibe

257K views

piano piano

piano piano

2.9K views

dera party

dera party

303 views

shower feel good songs

shower feel good songs

312 views

For the Love of music

For the Love of music

158 views

Barça African Connect

Barça African Connect

156 views

afro-american vibes

afro-american vibes

556 views

Highlife

Highlife

202 views

Throwback signature

Throwback signature

265 views